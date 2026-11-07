Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».
«Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.
Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.
В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.
В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.
Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.