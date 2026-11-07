Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

«Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.