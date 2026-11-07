Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Handelsblatt: Мюнхен стал главным военно-технологическим хабом Европы
Немецкий город Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в оборонные стартапы.
В глобальном масштабе по объемам привлечения финансирования военные стартапы Мюнхена уступили лишь агломерации Лос-Анджелеса, куда направили 7,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
За десять месяцев этого года в мюнхенские военные стартапы вложили 2,65 млрд долларов частного капитала. Этот показатель почти в три раза превышает результаты прошлых лет. На долю города сейчас приходится более половины всех инвестиций в европейский сектор военных технологий.
Главными выгодополучателями стали молодые компании-подрядчики бундесвера. Разрабатывающая технологии искусственного интеллекта фирма Helsing получила рекордные для европейского рынка 1,8 млрд долларов, а производитель беспилотников Quantum Systems – свыше 1 млрд долларов.
Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признали Берлин. Однако столичный регион существенно уступает Мюнхену по объемам привлечения частного капитала.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провоцировании глобальной милитаризации и гонки вооружений со стороны НАТО. Глава государства указывал на использование западными элитами лживых заявлений о российской угрозе для выкачивания денег из налогоплательщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Вооруженные силы Германии подготовились к получению первой партии боевых дронов-камикадзе.
В начале сентября возле Мюнхена открыли совместное предприятие для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Тогда в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.