Число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии

NDR: Число вооруженных экстремистов в Германии превысило 1,6 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

Власти Германии столкнулись с ростом числа радикалов, состоящих на учете в правоохранительных органах и имеющих официальное разрешение на хранение оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

По данным журналистов, показатель вырос с 1,5 тыс. человек в 2024 году до более чем 1,6 тыс. к концу 2025 года. Количество действующих разрешений на оружие оказалось на 100 единиц больше, чем годом ранее.

При этом наибольшая часть владельцев арсеналов – 1,3 тыс. человек – относится к правоэкстремистским движениям и так называемым рейхсбюргерам. Исламисты и леворадикалы составляют меньшинство.

Лидерами по количеству зарегистрированного у экстремистов огнестрельного оружия стали федеральные земли Баден-Вюртемберг, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Ранее в ФРГ ужесточили нормы законодательства, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у лиц, поставленных на учет из-за радикальных взглядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба военной контрразведки Германии зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

В марте немецкая пресса отметила трехкратный рост выдачи лицензий на газовое и сигнальное оружие.

В прошлом году глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил о росте правоэкстремистских преступных групп среди молодежи.