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    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии

    NDR: Число вооруженных экстремистов в Германии превысило 1,6 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на ужесточение законодательства, количество состоящих на учете экстремистов, легально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось в Германии до 1,6 тыс. человек, сообщила телерадиокомпания NDR.

    Власти Германии столкнулись с ростом числа радикалов, состоящих на учете в правоохранительных органах и имеющих официальное разрешение на хранение оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    По данным журналистов, показатель вырос с 1,5 тыс. человек в 2024 году до более чем 1,6 тыс. к концу 2025 года. Количество действующих разрешений на оружие оказалось на 100 единиц больше, чем годом ранее.

    При этом наибольшая часть владельцев арсеналов – 1,3 тыс. человек – относится к правоэкстремистским движениям и так называемым рейхсбюргерам. Исламисты и леворадикалы составляют меньшинство.

    Лидерами по количеству зарегистрированного у экстремистов огнестрельного оружия стали федеральные земли Баден-Вюртемберг, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Ранее в ФРГ ужесточили нормы законодательства, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у лиц, поставленных на учет из-за радикальных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба военной контрразведки Германии зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    В марте немецкая пресса отметила трехкратный рост выдачи лицензий на газовое и сигнальное оружие.

    В прошлом году глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил о росте правоэкстремистских преступных групп среди молодежи.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

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    20 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.

    В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

    В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

    В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

    В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.

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    20 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Эстонские депутаты потребовали лишить Шредера государственного ордена

    ERR: Депутаты Эстонии потребовали лишить Шредера ордена Креста земли Марии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Рихо Террас и члены Рийгикогу обратились к президенту Эстонии Юлле Мадизе с требованием лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса из-за его участия в дне рождения президента России Владимира Путина.

    Эстонские парламентарии намерены отозвать награду, врученную бывшему руководителю немецкого правительства в 2000 году за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Поводом для инициативы стал недавний визит Герхарда Шредера на празднование дня рождения российского президента, состоявшееся 7 октября. Авторы обращения посчитали, что этот поступок стал выражением моральной и политической поддержки российского лидера. Кроме того, экс-канцлеру припомнили его руководящие должности в проектах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2.

    Отмечается, что это уже вторая попытка эстонских политиков лишить немецкого деятеля награды. В апреле 2022 года лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным требованием к тогдашнему президенту Алару Карису. Согласно местному законодательству, глава государства вправе отозвать орден в случае, если последующее поведение награжденного оказалось недостойным.

    Напомним, Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера.

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шредер спокойно отнесся к критике европейских политиков после его встречи с президентом России.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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