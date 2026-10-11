Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию
Sueddeutsche Zeitung: В СДПГ призвали исключить Шредера после визита к Путину
Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения президента Владимира Путина.
Члены СДПГ заявили, что бывший канцлер наносит ущерб авторитету партии, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Поводом для недовольства стал визит политика в Россию на день рождения российского лидера Владимира Путина. При этом успех процедуры партийного исключения Шредера считается сомнительным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин встретился в Кремле с Герхардом Шредером. В июне российский лидер назвал уважаемую им особенность бывшего канцлера. В мае Путин объяснил, почему предложил политика в качестве переговорщика с Россией от Евросоюза.