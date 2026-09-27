Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о мире цитатой из Евангелия

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова отреагировала на высказывания главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, использовав библейское изречение, передает ТАСС. Немецкий министр ранее заявил, что Россия якобы должна доказать свое стремление к миру.

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», – процитировала Захарова Евангелие от Матфея в ответ на вопрос журналистов.

Дипломат добавила, что напоминает об этих словах Вадефулю как члену Христианско-демократического союза, чтобы у него появился повод открыть Писание. До этого немецкий министр после переговоров выразил мнение, что весь мир желает мира, но Россия должна это подтвердить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым на условиях жесткого ограничения работы прессы.

Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

Во время беседы немецкий дипломат прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад о фальсификации событий в Буче.