Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Лавров обвинил команду Зеленского в упорном истреблении всего русского
Лавров заявил о целенаправленном истреблении всего русского режимом Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры и языка на государственном уровне.
Владимир Зеленский и выстроенный им режим с упорством истребляют все русское, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
«Среди первопричин [конфликта на Украине] – угнетение всех русских и государственная политика, официальная, законодательно закрепленная, по истреблению всего русского образования, средств массовой информации, культуры во всех сферах без исключения», – констатировал министр.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на Украине пытаются запретить использование русского языка даже на бытовом уровне. Лавров отметил, что, несмотря на неудачи в этом направлении, команда Зеленского продолжает заниматься подобной политикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту ситуацию беспрецедентной дискриминацией официального языка ООН.
Вопреки многолетней политике украинизации русская речь продолжает сохранять свои позиции в быту.