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    Французскую полицию утешат за счет стариков
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    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 14:49 • Новости дня

    Демешин сообщил о планах по сборке двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение вопроса со сборкой двигателей ПД-8 позволит полностью локализовать производство самолетов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов», – сказал глава Хабаровского края, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский двигатель ПД-8 получил сертификат типа на Петербургском международном экономическом форуме.

    Объединенная двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных агрегатов для пассажирских самолетов SJ-100.

    В прошлом месяце первые две импортозамещенные силовые установки отправились на сборочные линии к заказчику.

    16 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России Антон Грунис, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

    «Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

    В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.

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    16 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге к пятилетию Академического района в Преображенском парке открылась уникальная детская площадка в стиле традиционной дымковской игрушки, ставшая первым подобным проектом в стране.

    К пятилетию Академического района в Преображенском парке появилась уникальная игровая зона.

    Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, задуман как территория смыслов для воспитания юного поколения. Екатеринбург стал пилотной площадкой, а в будущем подобные объекты появятся по всей стране, передает «Новый День».

    «Такие площадки воспитывают детей в русском культурном коде и погружают в мир наших сказок и традиций. Надеемся, что подобный опыт продвижения российской традиционной культуры через детские городки и площадки возьмут на вооружение и другие застройщики в регионах страны», – рассказал замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

    «Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом. Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    Мэр добавил, что в районе самая высокая рождаемость, поэтому строительство новых детских садов, школ и спортивных зон остается приоритетом.

    Строительство объекта профинансировала ГК «КОРТРОС». Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что компания активно поддерживает добрые начинания и видит востребованность таких пространств.

    В прошлом году в России решили строить детские площадки в стиле дымковских, богородских и филимоновских игрушек.

    В августе этого года общество «Знание» и «Движение первых» отобрали 29 лучших концепций для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга и обновление инфраструктуры отдыха.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    15 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные потерпели неудачу при тестировании новых дронов-перехватчиков, разработанных для уничтожения российских реактивных беспилотников, пишет агентство Reuters.

    Как сообщает Reuters, испытания новых украинских беспилотников-перехватчиков закончились неудачей из-за потери управления на высоких скоростях, что ставит под угрозу противовоздушную оборону страны предстоящей зимой, передает РИА «Новости».

    «В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей для испытаний нового поколения перехватчиков... все пошло не по плану», – отмечает зарубежное издание. По информации источников, аппараты теряли управление при достижении скорости свыше 400 км в час.

    В результате многие беспилотники разбивались в лесах и полях. Провал испытаний означает, что Украина рискует остаться зимой без достаточного количества западных систем ПВО и эффективных средств борьбы с быстрыми российскими ракетами и дронами.

    Ранее немецкие журналисты назвали новые российские реактивные беспилотники серьезной угрозой для украинской ПВО.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса подтвердил неэффективность имеющихся у ВСУ аппаратов против высокоскоростных целей.

    Британские СМИ отметили значительное превосходство российских дронов над украинскими перехватчиками в скорости.

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    15 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС

    Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.

    По словам Ткачева, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

    Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

    Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.

    Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.

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    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

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    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

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    15 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных

    В Подмосковье младенцев начали называть Одиссеями и Аполлонами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области зафиксирован новый тренд среди родителей: новорожденных стали чаще называть «героическими» именами, а также в честь героев популярных турецких сериалов.

    В Московской области растет популярность необычных имен для новорожденных. В пресс-службе регионального министерства социального развития отметили, что родители все чаще выбирают для детей «героические» варианты и имена персонажей из турецких сериалов.

    «Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», – сообщили в ведомстве.

    Девочек, в свою очередь, называют Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахерезада и Эсмеральда.

    Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что самыми популярными женскими именами остаются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Доля рождающихся в регионе мальчиков по-прежнему немного превышает количество девочек и составляет 51,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные родители также выбрали для двоих новорожденных мальчиков имя Одиссей. В апреле московский ЗАГС зафиксировал появление на свет детей с редкими именами Амур и Одиссея.

    Ранее в Московской области отметили тренд на старославянские имена для младенцев.

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