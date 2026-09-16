  • Новость часаЛавров исключил возвращение России в объятия Европы
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    Французскую полицию утешат за счет стариков
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза
    ФСИН запланировала построить семь суперколоний на 20 тыс. мест
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Командир корвета награжден за действия против вертолета ВВС Дании
    ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом
    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 15:15 • Новости дня

    Демешин передал Путину благодарность от жителей Комсомольска-на-Амуре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выразил признательность президенту Владимиру Путину за масштабное обновление исторических фасадов и домов культуры в Комсомольске-на-Амуре.

    Глава региона рассказал о начале масштабных работ по восстановлению знаковых городских зданий, передает РИА «Новости». По его словам, программа охватывает ключевые культурные объекты и исторические фасады.

    «Реконструируем два находящихся в аварийном состоянии самых ключевых на центральных площадях ДК «Судостроитель» и «Строитель».... Кстати, они реконструируются благодаря единой президентской субсидии. Они передают вам огромную благодарность за это, потому что это действительно очень нужно», – сказал Демешин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    Летом глава государства высоко оценил востребованность проектов по благоустройству российских городов.

    В прошлом году российский лидер открыл новые объекты на набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных

    В Подмосковье младенцев начали называть Одиссеями и Аполлонами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области зафиксирован новый тренд среди родителей: новорожденных стали чаще называть «героическими» именами, а также в честь героев популярных турецких сериалов.

    В Московской области растет популярность необычных имен для новорожденных. В пресс-службе регионального министерства социального развития отметили, что родители все чаще выбирают для детей «героические» варианты и имена персонажей из турецких сериалов.

    «Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», – сообщили в ведомстве.

    Девочек, в свою очередь, называют Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахерезада и Эсмеральда.

    Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что самыми популярными женскими именами остаются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Доля рождающихся в регионе мальчиков по-прежнему немного превышает количество девочек и составляет 51,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные родители также выбрали для двоих новорожденных мальчиков имя Одиссей. В апреле московский ЗАГС зафиксировал появление на свет детей с редкими именами Амур и Одиссея.

    Ранее в Московской области отметили тренд на старославянские имена для младенцев.

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    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    16 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами

    Песков: Путин обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит в среду с телевизионным обращением к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства выступить с речью, передает РИА «Новости».

    «В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», – сказал Песков журналистам.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее подчеркивал, что эти выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    В рамках единого дня голосования в 2026 году запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

    В конце лета пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал безразличным отношение Москвы к европейской оценке итогов голосования.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Эксперт сообщил о вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане

    Эксперт Дандыкин: ВСУ перешли к вынужденной обороне в Красном Лимане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана на фоне продвижения российских войск.

    Вооруженные силы Украины вынуждены в основном обороняться на севере в районе Красного Лимана, заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По словам эксперта, российские войска уже достигли пригородов Краматорска и Дружковки, а наибольший успех отмечается в Доброполье.

    «На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье», – сказал Дандыкин.

    Ранее сообщалось, что украинские военные «закапываются» в Славянске и Красном Лимане. Эксперт отметил, что исход столкновений напрямую зависит от снабжения ВСУ, которое активно уничтожается российской стороной как по воздуху, так и на земле.

    Дандыкин также сравнил текущую обстановку с ситуацией под Харьковом, назвав ее репетицией будущего окружения городов. По его мнению, решающим фактором в грядущих боях станет массовое применение беспилотников обеими сторонами конфликта.

    Напомним, российские войска поразили позиции украинских подразделений за Красным Лиманом.

    Генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

    Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил зачистку территорий северо-западнее Красного Лимана.

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    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

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    15 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам

    Захарова посоветовала генсеку НАТО Рютте обратиться к медикам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте обратиться к медикам из-за его обвинений в адрес Москвы.

    «Вы же им деньги даете, а они на ваши деньги нападают на вашу же критическую инфраструктуру на Балтике. И вы и в этом хотите обвинить Россию? Но это уже, знаете, проблемы, которые должны решать медики», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Дипломат напомнила, что самым масштабным инцидентом с инфраструктурой на Балтике стал подрыв газопроводов «Северный поток». Согласно материалам германского суда, это преступление совершили граждане Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель МИД назвала заявления Марка Рютте дезинформацией. Ранее дипломат призвала генсека НАТО сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков».

    До этого Мария Захарова уже сомневалась в психическом здоровье западного политика.

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