Захарова обвинила генсека НАТО Рютте в поддержке фашизации Европы

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для «Известий» Захарова подчеркнула, что Рютте, рассуждая о непризнании новых российских территорий, проводит исторические аналогии с непризнанием СССР суверенитета над Прибалтикой в 1940–1991 годах, передает ТАСС.

По словам Захаровой, «Рютте сам выстроил историческую цепочку перерождения нацизма в неонацизм на примере Украины». Дипломат напомнила, что в 1920-1930-х годах в странах Балтии к власти пришли фашистские режимы, а после их бегства в 1940 году в республиках были установлены демократические левые силы, которые приняли решение о вступлении в СССР. Москва, как отметила Захарова, положительно отреагировала на этот выбор, а советские солдаты потом освобождали Прибалтику от нацизма.

Захарова также отметила, что Запад игнорировал этот выбор прибалтов, а фашисты из Литвы, Латвии и Эстонии нашли убежище в Европе и США. Она раскритиковала США за поддержку этих эмигрантов и подчеркнула, что Вашингтон использовал их как инструмент давления на Москву.

Предложение Рютте отказаться от юридического признания новых территорий в составе России Захарова назвала безнравственным, обвинив того в ностальгии по палачам холокоста и проведя параллели с коллаборационистами и «лесными братьями», которых, по ее мнению, сегодня реабилитируют в Европе.«Евронацистское руководство возводит на пьедестал кровавых палачей и одобряет ликвидацию памятников тем, кто освободил Европу от коричневой чумы», – заявила она.

Дипломат выразила мнение, что Европа формирует агрессивный пояс русофобских режимов и использует риторику Рютте для идеологической мобилизации экстремистов, действующих на Украине. В завершение Захарова с иронией поинтересовалась, когда Рютте приступит к принятию послов Каталонии и Шотландии.

Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО. Она сравнила слова Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея и обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.