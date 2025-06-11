Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
Захарова назвала заявления Рютте о России исповедью Кощея
Захарова увидела в словах генсека НАТО о России попытки запугать страны альянса
Официальный представитель МИД сравнила слова генсека НАТО Марка Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея и обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.
На брифинге Мария Захарова назвала высказывания нового генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России «исповедью Кощея», передает ТАСС.
Захарова заявила: «Это просто какая-то исповедь Кощея, мне кажется», отвечая на заявления Рютте о необходимости НАТО «стать сильнее и смертоноснее».
Дипломат обратила внимание, что причиной призывов к усилению альянса вновь названа Россия, хотя, по словам Рютте, угроза якобы сохранится даже после окончания войны на Украине. Захарова подчеркнула, что подобные заявления – лишь средство запугивания жителей стран НАТО и повторение недавних формулировок натовских стратегов об угрозе применения Россией военной силы против альянса в ближайшие пять лет.
Официальный представитель МИД России охарактеризовала такие формулировки как фигуры речи. Она также указала, что на деле Россия уже отражает угрозы со стороны НАТО через «террористические вылазки киевского режима».
Кроме того, Захарова напомнила о гибридной войне против России, начатой НАТО, и отметила, что альянс превратил украинских политиков в террористов и экстремистов, став угрозой для мирового большинства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в реальности «угрозы со стороны России» и предупредил о возможных ответных мерах на действия НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия опережает альянс в военном производстве.
Рютте также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону и милитаризировать экономику. Он предостерег Британию словами о том, что иначе придется «говорить по-русски».