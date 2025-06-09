Tекст: Ольга Иванова

Намерение НАТО увеличить возможности противовоздушной обороны на 400% связано исключительно с желанием альянса потратить средства европейских налогоплательщиков под видом мнимой «российской угрозы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное как эфемерная угроза», – подчеркнул он. Песков также добавил, что если правительства стран Европы и члены НАТО готовы поступать так со своими гражданами, они продолжат такие решения.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности. Песков напомнил, что эта позиция напрямую связана с агрессивными шагами НАТО вблизи российских границ.

Он уточнил, что в случае необходимости Москва может воспользоваться этой свободой, если действия НАТО и новых членов альянса будут угрожать безопасности страны. По словам Пескова, Россия будет реагировать на любые экспрессионистские и агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса, и если ограничений больше не останется, Москва примет меры для собственной защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.