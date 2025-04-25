Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.

«Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.

Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.

Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.