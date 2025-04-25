Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.
Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.
«Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.
Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.
Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.
Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.