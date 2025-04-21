Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.
По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.
WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.
США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.
Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.