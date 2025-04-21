WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.