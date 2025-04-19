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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    29 комментариев
    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня

    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

    Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Париже американцы, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Получив в ответ отказ и не имея веских аргументов для переубеждения Европы, в Белом доме задумались о том, чтобы «умыть руки», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США пригрозили выйти из процесса мирного урегулирования.

    «Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

    «Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

    Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

    Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

    «Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

    «Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

    «Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

    Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

    «Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

    «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

    Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.

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    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    18 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

    Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встречу в Париже следует рассматривать не как полноценное включение европейцев в переговорный трек по Украине, а как попытку некоторых европейских государств уговорить Белый дом учесть их интересы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги встречи представителей США, Украины и европейских стран в Париже.

    «Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

    Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

    «Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

    По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

    «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

    В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

    Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

    Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

    Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

    Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

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    18 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    @ JULIEN DE ROSA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

    По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.

    Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.

    В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.

    Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

    Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    18 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

    Минобороны зафиксировало четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России заявило о четырех новых атаках со стороны украинских вооруженных сил на объекты российской энергетической инфраструктуры, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Первое нападение произошло в Белгородской области, где 17 апреля в 01.37 в результате обстрела высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» была выведена из строя, без электроснабжения остались 1586 точек в Ракитянском районе.

    В Курской области 17 апреля в 02.22 атака украинского беспилотного летательного аппарата привела к отключению высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».

    В Брянской области в 12.10 17 апреля в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», без электроснабжения остался населенный пункт Троебортное Севского района.

     Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений Южной группировки на этой неделе освобождены населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 бронемашин, включая четыре американских бронетранспортера М113 и Stryker. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 27 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    В то же время на этой неделе в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника при этом составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 бронемашин, в том числе семь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, французскую Caesar и польскую Krab, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, а также штурмового полка ВСУ.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1,9 тыс. боевиков, в плен сдались 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 бронемашин, шесть пусковых установок РСЗО, включая две американские HIMARS, 46 орудий полевой артиллерии, два ЗРК, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, 12 станций РЭБ и 21 склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны и трех бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Преображенку в ДНР. Днем ранее они освободили Калиново в ДНР. А в среду неофициально стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    18 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Politico: Россия настаивает на открытии воздушного пространства США для авиакомпаний

    Tекст: Александра Юдина

    Россия настаивает на снятии санкций и открытии воздушного пространства США для российских авиакомпаний как части соглашения о прекращении огня на Украине, пишет Politico.

    Россия ведет активную лоббистскую кампанию за снятие ограничений на полеты своих авиакомпаний в США в рамках возможного мирного соглашения с Украиной, передает Politico. Однако Европейский Союз не поддерживает эту инициативу, что затрудняет осуществление полетов в США без транзита через европейское воздушное пространство.

    Европейская комиссия заявила о сохранении санкций против России, включая запрет на полеты российских авиакомпаний над территорией ЕС.

    Основания для сохранения запрета включают не только политические решения, но и проблемы безопасности. Как отмечает представитель Еврокомиссии, неизвестно, насколько качественно обслуживаются российские авиаперевозчики и службы воздушного движения за последние три года, что ставит под сомнение летную пригодность российского флота.

    Как отметил директор SIG Aviation Сандер Старревелд, существует высокая вероятность установки поддельных деталей на российские самолеты, что создает угрозу безопасности полетов.

    Кроме того, издание заявило, что Россия выразила желание приобрести самолеты производства США, оплатив их замороженными государственными активами в случае достижения перемирия.

    Ранее Рубио назвал условие снятия санкций ЕС с России. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    18 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Эксперт оценил потери ВСУ в результате удара по Сумам

    Эксперт оценил потери ВСУ в результате удара по Сумам в 250 военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что в результате удара по Сумам потери украинских военных превысили 250 человек, включая тех, кто скончался в больнице.

    По данным военного эксперта Виталия Киселева, на которые ссылается ТАСС, потери Вооруженных сил Украины в результате удара по Сумам могут достигать более 250 человек. Эксперт отметил, что официальные данные о шести десятках пострадавших существенно занижены. Киселев утверждает, что число жертв включает тех, кто умер в больнице и до нее не был доставлен.

    После происшествия в Сумах украинские спецслужбы активизировали работу по выявлению членов подполья в таких городах, как Днепр, Кременчуг, Полтава и Никополь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права.

    Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах, ссылаясь на необходимость поддержания пространства для переговоров с Россией.

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