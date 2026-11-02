Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.5 комментариев
Десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Минобороны: Бойцы ВДВ сорвали ротацию украинских войск на Ореховском направлении
Бойцы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск России успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении.
Бойцы Новороссийского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении.
«Встретили на подходе», – сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» пресекли попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.
Операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.