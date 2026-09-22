  • Новость часаРоссийские войска окружили Доброполье
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня

    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

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    21 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уволенные из-за остановки сталелитейных заводов на Украине металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Оставшиеся без работы украинские металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации, заявил Прозоров, передает ТАСС. По его словам, остановка сталелитейных заводов приведет к массовым увольнениям.

    «Речь идет о десятках тысяч сотрудников, профессиональных металлургов, которые просто окажутся на улице и станут добычей ТЦК. То есть, с одной стороны, это серьезный удар по экономике государства, с другой стороны, это помощь для пополнения рядов вооруженных сил безработными», – заявил Прозоров.

    Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские удары по предприятиям снизят валютные поступления Киева от экспорта металлопроката и налоговые сборы. Газета Financial Times ранее приводила слова руководителя офиса гендиректора «Метинвеста» Александра Водовиза, который констатировал фактическую гибель сталелитейной промышленности страны.

    В середине сентября Минобороны России отчиталось о поражении комбината в Кривом Роге. Это предприятие выпускало продукцию для производства вооружения и военной техники. Украинские СМИ также регулярно сообщали о взрывах на промышленных объектах города.

    Ранее топ-менеджер компании «Метинвест» Александр Водовиз констатировал остановку производящих военную продукцию металлургических заводов.

    Из-за повреждения ключевых предприятий этот украинский холдинг запланировал объявить форс-мажор по части контрактов.

    Ранее сотрудники военкомата массовой проверкой документов заблокировали работу комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Один из бывших руководителей украинской неонацистской организации УНА-УНСО (внесена в список экстремистских и террористических в России) Николай Карпюк был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции, сообщили военкоры.

    Один из основателей запрещенной в России неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк был уничтожен в зоне боевых действий, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что он отправился служить в Вооруженные силы Украины в качестве добровольца. По возрасту Карпюк уже не подлежал мобилизации.

    Кроме того Карпюк был членом членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

    В 2014 года, его арестовали на территории России, а в 2016 году суд приговорил его к 22,5 годам заключения за участие в военных действиях против ВС России на территории Чечни в 1994–1995 годах. Позднее, в 2019 году, Карпюк вернулся на Украину в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.

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    22 сентября 2026, 01:55 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге

    Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске области и Кропивницком на фоне воздушной тревоги.

    «В Кропивницком прогремел взрыв. Киев – воздушная тревога из-за дрон-опасности. В Кропивницком снова прогремел взрыв. В Днепре (Днепропетровске) прогремели взрывы. В Кривом Роге слышны звуки взрывов», – сообщают украинские паблики.

    Сирены воздушной тревоги работают в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, уточняет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пяти районах Киевской области были повреждены склады и инфраструктура. Ранее взрывы повредили пять складских комплексов в Киевской области. В Киеве и семи областях Украины утром 21 сентября объявляли воздушную тревогу.


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    21 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»

    Мадьяр: Венгрия не стала присоединяться к «Карпатской восьмерке»

    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт отказался от участия в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка», заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в парламенте.

    Венгрия отклонила приглашение Киева присоединиться к формату «Карпатская восьмерка» по уважительным причинам, а также заблокировала строительство украинского нефтяного хранилища на своей территории, сообщил Мадьяр, передает ТАСС.

    «Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», – сказал политик. При этом он не стал уточнять, какие именно причины послужили поводом для такого решения.

    Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Венгрия не позволит построить на своей территории хранилище нефтепродуктов для Украины. Ранее о таких планах объявлял Киев. Меморандум о взаимопонимании по этому проекту подписывала компания MOL с украинским «Нафтогазом».

    Мадьяр заверил, что объект не появится ни на границе двух государств, ни в каком-либо другом месте страны. Он также предупредил руководство MOL, что в будущем ждет от компании действий, которые будут согласованы с новым кабинетом министров.

    Накануне сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» и венгерский концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии.

    В начале сентября венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал соседнюю страну не готовой к вступлению в Евросоюз.

    Весной лидер победившей на выборах партии «Тиса» выразил намерение сохранить поставки нефти и газа из России.

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    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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    21 сентября 2026, 21:13 • Новости дня
    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом

    Склады в Броварском районе Киевской области загорелись после атаки БПЛА

    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области после атаки беспилотных летательных аппаратов вспыхнул крупный пожар на складских помещениях, сообщили военкоры.

    Складские помещения загорелись в Броварском районе Киевской области в результате налета беспилотников, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Информацию об инциденте подтвердил глава местной областной военной администрации Ткаченко.

    Пожар начался после атаки дронов-камикадзе «Герань». Местные власти зафиксировали возгорание на территории складов.

    В результате серии взрывов в нескольких районах Киевской области повреждены склады, производственные площадки, объекты инфраструктуры и автозаправочные станции.

    Накануне власти Киева зафиксировали повреждения предприятий и линий электропередачи в нескольких районах Киевской области.

    В середине сентября российские беспилотники поразили логистический склад с военными грузами в Гостомеле.


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    21 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия намерена ускорить процесс оформления документов на владение оружием, сократив время ожидания в рамках унификации процедур.

    Ведомство планирует сократить срок предоставления государственной услуги по регистрации оружия до десяти рабочих дней, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа уже опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

    Корректировка сроков продиктована необходимостью унификации правил оформления лицензионно-разрешительных документов согласно закону об оружии. Сейчас результаты услуги предоставляются в течение 14 календарных дней, что при пятидневной рабочей неделе эквивалентно 10 рабочим дням.

    Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры продления разрешений. Вместо увеличения срока действия старого документа будет выдаваться новое разрешение. Проект также устанавливает пятидневный срок для исправления возможных ошибок и опечаток, что отвечает требованиям законодательства.

    Напомним, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия выдается сроком на пять лет.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил действие оружейных документов в новых регионах до 2027 года.

    Ранее Росгвардия объявила амнистию для сдающих оружие на нужды спецоперации владельцев.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    21 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Мендель предложила отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья

    Мендель предложила отстранить Зеленского от власти из-за проблем со здоровьем

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Мендель считает, что Верховный суд Украины должен рассмотреть вопрос об отстранении Зеленского от власти по состоянию здоровья, передает ТАСС. В своем Telegram-канале она сообщила, что неделю назад у главы государства произошло состояние, напоминающее приступ эпилепсии.

    Мендель полагает, что в связи с этим парламент вправе применить статью 110 Конституции Украины и инициировать отстранение по представлению Верховного суда.

    «Сколько времени Зеленскому и его окружению удастся скрывать проблему?», – задалась вопросом бывший пресс-секретарь в конце своего сообщения.

    Ранее Мендель обвинила украинского лидера в жестком подавлении инакомыслия.

    Позже Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского настоящей трагедией для страны.

    Из-за введенных Зеленским санкций Мендель не пустили в здание Европарламента.

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    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    22 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал неприязнь причиной войн спецслужб Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Противостояние между Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) носит личный характер и не прекратится из-за больших потерь с обеих сторон, заявил экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Прозоров заявил, что противостояние украинских спецслужб началось в 2014 году из-за передела сфер влияния в торговле оружием.

    «Когда сотрудники СБУ в центре Киева похитили Дениса Киреева, который был членом переговорной группы, и буквально через несколько минут его выбросили застреленным в центре Киева», – описал он ТАСС пик конфликта в марте 2022 года.

    Прозоров отметил, что убитый переговорщик Киреев являлся кадровым сотрудником ГУР и близким другом главы офиса Владимира Зеленского, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

    Похищением руководил Александр Поклад, который якобы лично застрелил пленника.

    «Поэтому между Покладом и Будановым не просто корпоративная война, у них личная вражда, замешанная на крови», – сказал он.

    Прозоров добавил, что западные кураторы способны лишь временно приглушить вражду, однако окончательное примирение невозможно из-за слишком тяжелых взаимных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве, предположительно, из-за кол-центров.

    Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки в Киеве.

    Зеленский после инцидента уволил начальника охраны гостайны СБУ Храмова.

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    21 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Командир взвода украинской бригады «Азова» ликвидирован в ДНР

    Командир взвода украинской бригады «Азова» Петрук ликвидирован в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой народной республике ликвидировали командира взвода украинской бригады НГУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Петрука, носившего звание старшего лейтенанта.

    Представители российских силовых структур сообщили об уничтожении командира взвода бригады Национальной гвардии Украины, передает РИА «Новости». «В ДНР ликвидирован командир взвода бригады НГУ «Азов» старший лейтенант Петрук Владислав Игоревич», – рассказал источник.

    В середине сентября текущего года российские силовики ликвидировали в ДНР командира взвода «Азова» Дмитрия Казакова.

    Также российские военнослужащие уничтожили нескольких украинских офицеров в Харьковской области.

    До этого бойцы ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ в Кировоградской области.

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    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у страны? Подробности

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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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