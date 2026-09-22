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Грузовой поезд протаранил застрявший на путях квадроцикл в Кузбассе
В Кемеровской области грузовой поезд протаранил застрявший на путях квадроцикл, водитель которого пытался пересечь железную дорогу в неположенном месте, сообщили в управлении МВД на транспорте Сибирского федерального округа.
Инцидент произошел на перегоне станций Плотниково-Нецман, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
На железнодорожном перегоне машинист грузового поезда наехал на квадроцикл, оставленный на пути. Полицейские, прибывшие на место, установили, что водитель квадроцикла перебирался через ж/д пути вне оборудованного переезда и застрял.
Машинист состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии никто не пострадал.
На владельца квадроцикла составили административные протоколы, а само транспортное средство поместили на специализированную автостоянку.
В начале сентября электричка протаранила легковушку на переезде в Петербурге.
Весной в Рязанской области при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека.
В прошлом году в Хабаровске маршрутный автобус столкнулся с грузовым составом.