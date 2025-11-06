Дело заведено после столкновения автобуса и поезда в Хабаровске

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла на железнодорожном переезде на улице Кола Бельды, уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, приведшего к тяжелым последствиям, передает РИА «Новости».

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса маршрута №40 проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути, после чего произошло столкновение с грузовым поездом.

В момент ДТП в автобусе находились три пассажира и водитель. Все пострадавшие, включая ребенка, были доставлены в больницу. Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев уточнил, что одной из женщин была проведена операция.

Дальневосточная железная дорога сообщила, что авария произошла на путях необщего пользования, по которым локомотив подавал уголь для ТЭЦ-3. В прокуратуре указали, что машинист пытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не получилось.

Схода вагонов или локомотива не произошло, члены локомотивной бригады не пострадали. Движение пассажирских поездов не было затронуто.

Ранее в Нижегородской области на станции Сергач столкнулись грузовой и хозяйственный поезда, никто не пострадал, произошел сход четырех пустых вагонов.

До этого в Смоленской области водитель фуры погиб при столкновении с поездом. В Амурской области поезд столкнулся с бульдозером после схода с рельсов.