Семья Брижит Бардо не пригласила Макрона на прощальную мессу

Семья Бардо отвергла официальные почести и не позвала Макрона на мессу

Tекст: Мария Иванова

Семья Брижит Бардо отказалась от проведения официальных церемоний прощания и не пригласила президента Франции Эмманюэля Макрона на заупокойную мессу, передает ТАСС со ссылкой на издание La Depeche.

По информации газеты, Елисейский дворец выходил на связь с близкими актрисы, предлагая организовать национальную церемонию, однако семья проигнорировала это обращение.

Запланированная мессу-реквием по Бардо пройдет 7 января в церкви Приморского города Сен-Тропе, где она проживала и скончалась 28 декабря на 92-м году жизни. Доступ на церемонию получат только родственники и специально приглашенные, однако сама служба будет транслироваться на больших экранах в центре Сен-Тропе и в порту. На следующий день в мэрии города откроется памятная книга для всех желающих выразить соболезнования.

Брижит Бардо похоронят на городском кладбище Сен-Тропе, рядом с могилой первого мужа – режиссера Роже Вадима, который был постановщиком ее легендарной роли в фильме «И бог создал женщину». За свою кинокарьеру актриса снялась в 48 фильмах и ушла из кино всего в 38 лет, после чего занялась защитой животных и благотворительностью.

Газета напоминает, что между Бардо и Макроном произошел конфликт: в 2023 году актриса публично обвинила президента в бездействии по вопросам защиты животных. В британской The Daily Telegraph в день смерти актрису назвали «легендой века», а французская певица Мирей Матье заявила, что «Бардо всегда была и остается символом Франции и олицетворением красоты».

