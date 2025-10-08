Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России

Tекст: Вера Басилая

Россия ведет целенаправленную «серую зону», так называемую гибридную атаку, против Европы, включая нарушения воздушного пространства, саботаж и кибератаки, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет The Independent. Она подчеркнула, что, если не «дать отпор» этим действиям, ситуация будет только усугубляться.

Фон дер Ляйен рассказала, что за последние две недели истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии, а дроны были замечены над военными базами и критически важными объектами в Бельгии, Дании, Германии, Польше и Румынии.

«Европа должна ответить. Мы должны расследовать каждый инцидент и не бояться возлагать ответственность, ведь каждый сантиметр нашей территории должен быть защищен», – заявила она перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, Еврокомиссия готовит план по усилению обороны Европы к 2030 году. В рамках этого плана будет предложено создание «стены из дронов» – комплекса высокотехнологичных систем для обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников и операторов на земле. Уже через две недели фон дер Ляйен намерена представить главам государств Евросоюза «дорожную карту» по усилению обороны к концу десятилетия.

Фон дер Ляйен отметила, что использование новейших истребителей для перехвата дешевых дронов, как это было недавно в Польше, слишком затратно.

«Нам нужна система противодействия дронам, которая будет доступна и эффективна, для быстрой нейтрализации угроз», – добавила она, подчеркнув, что Европа может многому научиться у Украины.

Также Еврокомиссия настаивает, что не менее 65% средств, выделяемых на оборонные проекты, должны оставаться внутри Европы, чтобы поддерживать занятость и промышленность. Сейчас около двух третей заказов идут американским компаниям, и, по мнению фон дер Ляйен, это недопустимо. Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал Европу к более решительным действиям, в том числе сбивать вражеские дроны и задерживать суда с нелегальной нефтью.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

Также фон дер Ляйен призвала внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить за собой власть для борьбы с «угрозой с Востока».

В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости инициативы.

СМИ писали, что в странах ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии вокруг дронов.