«Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии

Азербайджанские СМИ: Отношения Баку и Тбилиси страдают из-за Зангезурского коридора

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В последние месяцы в отношениях между Баку и Тбилиси наметился тревожный сдвиг», – отмечает азербайджанское издание Minval, напоминающее, что азербайджанские водители с сентября сталкиваются с систематическими задержками на грузинской границе.

СМИ сообщает, что Азербайджан и Армения приступили к обсуждению возможностей экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Армению, в связи с чем Баку запросил у Тбилиси тариф на участок Гардабани – Садахло.

«Отсутствие прямого железнодорожного сообщения между двумя странами делает транзит через Грузию единственным маршрутом. Ответ Грузии стал своего рода индикатором – не только коммерческой позиции, но и политического мышления. Грузинская сторона, по нашим данным, представила тариф в размере 92 долларов США за тонну на участке протяженностью 111 км, что составляет 0,82 доллара за тонну на километр. Для сопоставления: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 км – от станции Ялама до станции Беюк-Кясик – по тарифу 17 долларов США, то есть 0,02 доллара за тонну на километр. Это в 40 раз ниже, чем предложенная грузинская ставка», – отмечает Minval.

СМИ констатирует, что Грузия «подрывает доверие ключевого партнера» – Азербайджана. По данным азербайджанского издания, реализация проекта Зангезурского коридора лишит Грузию логистической монополии. «Сегодня Грузия фактически выступает против формирования устойчивой региональной архитектуры мира и взаимовыгодных экономических связей, – пишет Minval. – Страна, в экономику которой Баку стабильно инвестировал и которую поддерживал на протяжении десятилетий, не может позволить себе роскошь игнорировать интересы Азербайджана».

Официальной позиции по тарифам Тбилиси пока не высказал. Грузинский политолог Корнелий Какачия заявил газете «Резонанси», что если «тарифная война» связана с будущим Зангезурским коридором, то это «непродуманный шаг» грузинской стороны против Азербайджана как стратегического партнера. По его словам, Грузия сохранит за собой «основную связующую функцию между Азербайджаном и Турцией», даже если «маршрут Трампа» отберет у нее часть грузоперевозок. Эксперт призывает решить вопрос тарифов путем компромисса, чтобы избежать эскалации.