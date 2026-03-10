  • Новость часаИран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    КСИР назвал условие для прохода иностранных судов через Ормузский пролив
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    52 комментария
    10 марта 2026, 06:00 • Новости дня

    В G7 назначили новые переговоры по распечатке нефтяных резервов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры энергетики стран G7 организуют дополнительные переговоры для стабилизации цен на топливо путем использования стратегических запасов, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма.

    Онлайн-встреча глав энергетических ведомств стран G7 запланирована на вторник. Темой обсуждения станет возможность совместного открытия доступа к нефтяным хранилищам, сказала Катаяма, передает ТАСС.

    Днем ранее министры уже собирались для дискуссии по этому вопросу. Стороны договорились принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло спустя сутки после пика в 119 долларов.

    Ранее руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов. Президент Владимир Путин называл высокие цены на сырьевые товары временным явлением.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Президент России Владимир Путин 9 марта провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа, передает РИА «Новости». Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках. Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

    Особое внимание на совещании уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику. Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

    В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

    Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Цены на нефть замедлили рост до 13%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост мировых цен на нефть к середине дня замедлился до 13%, но стоимость Brent и WTI осталась выше 100 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

    По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

    В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, WTI также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 20:50 • Новости дня
    Путин: Переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива невозможно, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Путин провел совещание в Кремле по вопросам ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива, сейчас, во всяком случае сейчас – нереально», – подчеркнул президент на встрече.

    Глава государства также указал, что изменение логистики займет значительное время и потребует крупных инвестиций в инфраструктуру, включая расширение морских терминалов. По его словам, такие изменения будут сопряжены с высокими политическими рисками, которые по-прежнему сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по оценке экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    FT: В G7 задумались о распечатке нефтяных резервов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководители финансовых ведомств стран «Большой семерки» (G7) проведут срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов, сообщили источники в СМИ.

    Внеочередная встреча с участием главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля посвящена оценке последствий конфликта в Иране, сообщили источники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Стороны рассмотрят возможность скоординированного выброса сырья на рынок.

    Главы Минфинов стран G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации МЭА, добавил собеседник.

    Телефонный разговор запланирован на 15.30 мск. По имеющимся данным, три государства группы, включая США, уже выразили готовность открыть хранилища. Американская сторона предлагает задействовать 25–30% имеющихся резервов.

    Министерство энергетики США в начале марта не рассматривало возможность высвобождения нефти из стратегического запаса. Запасы природного газа в Британии на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократились до критического уровня.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Совещание у Путина по нефтегазу продолжилось в закрытом режиме с доклада Новака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совещание у президента России Владимира Путина по ситуации на мировом рынке нефти и газа продолжилось в закрытом режиме после вступительного слова главы государства. Первым с докладом выступил вице-премьер Александр Новак.

    Совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа у президента России Владимира Путина продолжилось в закрытом режиме после вступительной речи, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в Кремле и было посвящено вопросам производства и поставок энергоресурсов в условиях боевых действий на Ближнем Востоке.

    Путин отметил: «Правительство эти вопросы тоже держит под контролем, мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку».

    В совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также присутствовали руководители крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, включая «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «Роснефть», «Ингосстрах», «Транснефть», «Совкомфлот» и «Согаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное росту цен на нефть и газ. Глава государства заявил, что высокие цены на сырьевые товары имеют временный характер. Путин также обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена природного газа и нефти в Европе резко увеличилась, а евро ослаб по отношению к доллару, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания глав минфинов стран еврогруппы еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

    «Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

    Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

    «Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

    Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов,  может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США  снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 00:52 • Новости дня
    Слова Трампа о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть

    Tекст: Катерина Туманова

    После закрытия торгов цены на нефть снизились, приблизившись к отметке в 80 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном завершении войны с Ираном.

    «Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на целых 31% во время лихорадочной азиатской торговой сессии, но затем потеряли более 10% и опустились до отметки в 81,19 доллара после заявлений Трампа», – передает агентство Bloomberg.

    Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, а военная операция продвигается с опережением  графика.

    «Я думаю, что война практически завершена», – сказал Трамп в телефонном интервью CBS News.

    Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке ниже 99 долларов, снизившись с внутридневного максимума в 119,50 долларов, что стало самым большим падением от внутридневного максимума до цены закрытия за всю историю наблюдений.

    Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 31% во время азиатской торговой сессии. Рост был вызван опасениями, что остановка танкерного движения через жизненно важный Ормузский пролив приведет к прекращению поставок в остальной мир.

    «Однако к концу торговой сессии фьючерсы потеряли большую часть достигнутого роста, поскольку крупнейшие экономики мира рассматривают возможность скоординированного высвобождения аварийных запасов нефти. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 4%», – резюмирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России. Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Объявление о смягчении санкций может быть сделано в понедельник, сообщили три источника Reuters. Этот шаг призван увеличить мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта. Но он может также осложнить усилия США по лишению России доходов от войны на Украине.

    Как сообщили источники Reuters, обсуждения могут включать как полное смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США.

    «Президент Трамп и вся его энергетическая команда разработали четкий план по поддержанию стабильности на энергетических рынках задолго до начала операции «Эпическая ярость», и они продолжат рассматривать все заслуживающие доверия варианты», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России. Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть

    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран для снижения цен

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 03:40 • Новости дня
    КСИР пообещал заблокировать поставки нефти странам Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил о намерении не допустить экспорт нефти из региона в США и союзные страны.

    «В условиях нынешней агрессии США против Ирана вооруженные силы исламской республики не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам до дальнейшего уведомления», – цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Генерал Наини добавил, что Иран «готов защитить нефтяные ресурсы и безопасность региона».

    Напомним, ранее Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа. Слова президента США о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN: Иран pзаявил о специальных пошлинах на суда союзников США

    CNN: Иран планирует ввести специальные пошлины на суда союзников США

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран планирует ввести специальные пошлины на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие союзникам США, узнал телеканал CNN.

    Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном. Как отмечает CNN, на суда в Персидском заливе, принадлежащие союзникам США, могут быть наложены «пошлины безопасности».

    «У нас есть рычаги влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении», – приводит портал Facti слова источника телеканала CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. КСИР намерен заблокировать поставки нефти странам Запада. Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США


    Комментарии (0)
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов евро
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России

