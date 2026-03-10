Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.0 комментариев
CNN: Ближневосточный конфликт сорвал планы США лишить Индию российской нефти
Обострение конфликта вокруг Ормузского пролива сорвало давление Вашингтона на Нью-Дели, и Индия вновь наращивает закупки российской нефти для обеспечения своей энергетики, отмечает канал CNN.
Попытки американской администрации вынудить индийские власти сократить потребление российских энергоносителей потерпели неудачу, передает ТАСС со ссылкой на канал CNN. Из-за давления Нью-Дели изначально начал переориентироваться на ближневосточных поставщиков. Однако военная операция против Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив, через который проходит почти весь объем местной нефти.
Оставшись без альтернатив, индийская сторона вновь обратилась к сырью из России. Вашингтон фактически признал невозможность лишить Москву одного из главных покупателей. На прошлой неделе американский Минфин даже выдал специальную лицензию сроком на 30 дней для закупки топлива, уже находящегося в море и загруженного до пятого марта.
Ранее власти США седьмого февраля отменили пошлины в размере 25% на индийский импорт в обмен на отказ от российских поставок. Американские чиновники угрожали восстановить эти ограничения в случае продолжения сотрудничества с Москвой.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал пятого февраля подчеркнул важность обеспечения страны ресурсами. «Обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей республики является высшим приоритетом правительства», – заявил дипломат. Ведомство добавило, что диверсификация источников энергии опирается исключительно на объективные рыночные условия.
Российский посол Денис Алипов также подтвердил статус Москвы как крупнейшего поставщика энергоносителей в азиатскую республику. По его словам, западные санкции не смогли разрушить это взаимовыгодное партнерство.
Ране агентство Reuters узнало о намерении США ослабить санкции против российской нефти.
Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России.