Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка
Парламент Венгрии получил на рассмотрение законопроект, закрепляющий конфискацию 35 млн евро, 40 млн долларов и девяти килограммов золота украинского госбанка.
Венгерские законодатели планируют в ускоренном режиме рассмотреть инициативу об удержании имущества украинского Oschadbank, передает Politico.
Местные власти остановили транзитный транспорт на прошлой неделе для проверки возможных угроз национальной безопасности.
Документ позволит заморозить 35 млн евро, 40 млн долларов и девять килограммов золота до завершения расследования. «Это скандальный украинский золотой конвой», – пояснил лидер парламентской фракции Мате Кочиш. Специалисты выясняют происхождение и целевое назначение обнаруженных средств.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети раскритиковал действия соседей, обвинив Будапешт в попытках узаконить захват имущества. Министр отметил, что подобные решения лишены правовых оснований и свидетельствуют о падении стандартов законности.
Текущий инцидент стал очередным обострением давней напряженности между двумя странами. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против интеграции Киева в Евросоюз, а также блокирует пакеты финансовой поддержки, включая выделение 90 млрд евро на фоне спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях миллионы долларов и девять килограммов золота. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности. Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Будапешта вернуть изъятые ценности и инкассаторские машины.