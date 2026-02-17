В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
В Киево-Печерской лавре монахам УПЦ заблокировали доступ к храмам
В заповеднике Киево-Печерская лавра сотрудники ограничили возможность монахов УПЦ попасть в храмы Нижней лавры, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
Работники заповедника «Киево-Печерская лавра» начали блокировать доступ монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к храмам Нижней лавры, передает ТАСС. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, добавив, что на данный момент срезают замки.
Никаких дополнительных подробностей адвокат не привел. Напомним, ранее, в декабре 2022 года, Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с Россией, а также провести экспертизу устава УПЦ на предмет канонических связей с Русской православной церковью.
Кроме того, власти Украины инициировали проверку правовых оснований использования УПЦ имущества в заповеднике «Киево-Печерская лавра». Тогда же был введен ряд санкций, в том числе против наместника монастыря митрополита Павла, сроком на пять лет.
Ранее адвокат канонической Украинской православной церкви Никита Чекман запросил у Минкульта Украины официальные объяснения по обращению с мощами в Киево-Печерской лавре.
Руководство Киево-Печерской лавры планирует заменить современные изображения руководителей канонической УПЦ на росписях Успенского собора. Собор решили оставить только с историческими фигурами.