На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
Власти Южноукраинска Николаевской области собираются демонтировать памятник физику Игорю Курчатову и рассматривают варианты его замены.
Власти города Южноукраинска Николаевской области на Украине намерены демонтировать памятник советскому физику Игорю Курчатову. Курчатов считается одним из основоположников использования атомной энергии в мирных целях. Решение о сносе памятника озвучили в местном горсовете, сообщает ТАСС.
В заявлении муниципалитета говорится: «В дальнейшем предлагаем провести опрос по варианту памятного знака, который можно установить вместо демонтированного».
Среди возможных новых объектов называют скульптуру «Мирный атом» или памятник Владимиру Фуксу, украинскому специалисту в области атомной энергетики и бывшему директору Южно-Украинской АЭС.
Южноукраинск возник как город-спутник Южно-Украинской АЭС. Населенный пункт был основан для энергетиков и получил статус города в 1987 году. Город уже сталкивался с инициативами по декоммунизации: в 2022 году комиссия постановила, что название Южноукраинск не соответствует нормам украинского языка, а в октябре 2024 года Верховная рада утвердила новое написание согласно этим требованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.
До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.