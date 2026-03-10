Tекст: Елизавета Шишкова

Постоянное взаимодействие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями России позволяет обсуждать самые чувствительные вопросы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что «Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками», что обеспечивает возможность передачи сигналов по важным темам.

Песков также отметил, что в отношении новых раундов трехсторонних переговоров по Украине на данный момент отсутствуют конкретные даты и места проведения. «Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет», – сообщил он.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, представитель Кремля подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий. По его словам, спорить с этим утверждением сложно, так как прекращение огня отвечает интересам всех участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского кризиса, считая это соответствующим своим интересам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

По словам Уиткоффа, Соединенные Штаты продолжают работу над соглашением по завершению конфликта на Украине.