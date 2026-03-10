Bloomberg: Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам источников Bloomberg, руководство SBI не уверено, как долго будет действовать послабление американских санкций, поэтому решило не принимать участие в подобных операциях, передает РБК.

В банке опасаются, что расчеты за российскую нефть могут создать дополнительные риски и негативно повлиять на международную репутацию организации. По словам собеседников агентства, особые опасения вызывают возможные последствия для кредитного портфеля SBI на внешних рынках, в первую очередь в Соединенных Штатах, на которые к концу 2025 года приходится 26% международных займов банка.

Согласно данным Bloomberg, после введения санкций против российских нефтяных компаний осенью прошлого года SBI полностью прекратил операции, связанные с импортом нефти из России. В самом банке отказались комментировать ситуацию и отвечать на запрос журналистов.

Позиция SBI, отмечают в агентстве, свидетельствует об ограниченном эффекте краткосрочных послаблений в американских санкциях для восстановления индийских финансовых каналов оплаты российской нефти. При этом, как пишет Bloomberg, некоторые другие индийские банки допускают возможность финансирования сделок по российской нефти при условии, что они не нарушают существующие ограничения и не связаны с компаниями из санкционных списков.

Напомним, Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.