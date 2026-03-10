Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.5 комментариев
Axios: США в прошлом отказались от украинских технологий борьбы с иранскими дронами
Семь месяцев назад Киев предлагал Вашингтону технологии перехвата иранских дронов Shahed, но США согласились рассмотреть их только после масштабных атак, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как передает РИА «Новости», Украина около семи месяцев назад предложила США собственные технологии перехвата беспилотников Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения. Киев предоставил презентацию, где подчеркивалось, что эти решения способны защитить американские базы на Ближнем Востоке и базы их союзников.
По информации портала Axios, вопрос обсуждался на закрытой встрече в Белом доме 18 августа, где Владимир Зеленский представил план создания центров борьбы с дронами в Турции, Иордании и странах Персидского залива. Однако представители администрации США тогда отказались развивать эту инициативу.
Один из американских чиновников заявил изданию, что игнорирование украинских предложений стало одной из тактических ошибок накануне эскалации конфликта с Ираном. Отмечается, что Shahed стоят значительно дешевле ракет-перехватчиков, поэтому Тегеран использует их для атак.
По данным Axios, эти беспилотники уже связаны с гибелью семи американских военнослужащих во время нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отметили сложность перехвата иранских беспилотников Shahed из-за их уникальных характеристик полета. Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в боях против Ирана. Для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками американские военные использовали экспериментальные самолеты, которые имитируют барражирующие боеприпасы.