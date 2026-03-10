Axios: США в прошлом отказались от украинских технологий борьбы с иранскими дронами

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», Украина около семи месяцев назад предложила США собственные технологии перехвата беспилотников Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения. Киев предоставил презентацию, где подчеркивалось, что эти решения способны защитить американские базы на Ближнем Востоке и базы их союзников.

По информации портала Axios, вопрос обсуждался на закрытой встрече в Белом доме 18 августа, где Владимир Зеленский представил план создания центров борьбы с дронами в Турции, Иордании и странах Персидского залива. Однако представители администрации США тогда отказались развивать эту инициативу.

Один из американских чиновников заявил изданию, что игнорирование украинских предложений стало одной из тактических ошибок накануне эскалации конфликта с Ираном. Отмечается, что Shahed стоят значительно дешевле ракет-перехватчиков, поэтому Тегеран использует их для атак.

По данным Axios, эти беспилотники уже связаны с гибелью семи американских военнослужащих во время нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отметили сложность перехвата иранских беспилотников Shahed из-за их уникальных характеристик полета. Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в боях против Ирана. Для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками американские военные использовали экспериментальные самолеты, которые имитируют барражирующие боеприпасы.