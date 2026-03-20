    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция, даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    20 марта 2026, 08:54 • Экономика

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Самофалова

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе?

    Новые удары по инфраструктуре Ирана и Катара обернутся новыми экономическими потерями для всего мира, если предположить, что разрушения серьезные, а на восстановление потребуется много времени.

    Вечером 18 марта Израиль (согласовав это с США) атаковал в Иране крупное шельфовое месторождение Южный Парс. В ответ Иран нанес удары по энергетическим ресурсам стран Персидского залива. В частности, он дважды выпускал баллистические ракеты по гигантскому промышленному комплексу Рас-Лаффана, площадь которого более чем в три раза превышает территорию Парижа. Из этого комплекса обычно поступала пятая часть мировых поставок СПГ. Строили Рас-Лаффан три десятилетия, потратив сотни миллиардов долларов.

    Пока точный масштаб разрушений не ясен. Но Катар лишится около 17% мощностей по экспорту СПГ на срок от трех до пяти лет из-за повреждений инфраструктуры после иранских ударов, заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааб. По его словам, были повреждены две из 14 линий по производству СПГ, а также один из двух объектов по переработке газа в жидкое топливо (gas-to-liquids). На их восстановление и потребуется от трех до пяти лет.

    Есть все основания предполагать, что блокировка Ормузского пролива оказалась еще не самым страшным сценарием. Разрушение нефтегазовой инфраструктуры выглядит еще опаснее по одной простой причине. Разблокировать Ормузский пролив можно довольно быстро после завершения конфликта. Тогда как на восстановление инфраструктуры может потребоваться много времени – и даже годы, если верить министру энергетики Катара.

    «Для самого Ирана потеря газового месторождения Южный Парс – существенная, потому что в стране превалирует газовая генерация. Зимой отопление на севере Ирана идет за счет газа, плюс он нужен для производства электроэнергии и азотных удобрений. Мы пока не знаем точно степень разрушения газовой инфраструктуры по добыче. Но Иран остановил экспорт газа и в Ирак, и в Турцию. Это значит, что Иран потеряет еще и экспортную выручку», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, Ираку заместить поставки будет сложно, но он может закрыться резервным топливом – углем.

    Что касается Турции, то она частично тоже может заместить потери газа углем, а частично выпадающие иранские объемы газа сможет заместить Газпром, полагает Юшков.

    «Иран добывает около 250 млрд кубических метров, большую часть из которых потребляет на внутреннем рынке, а на экспорт идет до 15 млрд кубометров. В Турцию в прошлом году было отправлено около 7,5 млрд кубометров. Для Турции Иран является важным поставщиком, но не основным. Россия поставляет в Турцию больше», – говорит Александр Флоров, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    Общая мощность «Голубого потока« и «Турецкого потока« составляет 47,5 млрд кубометров, но они не задействованы по полной. Поэтому можно увеличить поставки газа из России и компенсировать потенциально выпадающие иранские объемы, считает Фролов. Так, в прошлом году в ЕС было отправлено по этим трубам 18 млрд кубометров, плюс 3 млрд кубов – в Сербию, то есть 21 млрд кубов. А на саму Турцию пришлось более 20 млрд кубометров российского газа. Получается, что мощности были недозагружены на 6,5 млрд кубометров газа. Это почти покрывает выпадающие 7,5 млрд кубов иранского газа, добавить еще 1 млрд кубов можно будет легко. По газопроводам можно качать с превышением проектной мощности. Пиковые значения поставок газа в Турцию из России достигали 27 млрд кубов в год (то есть плюс 7 млрд к результату 2025 года), говорит Фролов.

    Россия уже не раз спасала Турцию, потому что поставки иранского газа всегда были нестабильными.

    «В прежние годы, когда поставки газа из Ирана прерывались из-за террористических атак на трубопроводную инфраструктуру, Россия увеличивала поставки своего газа на объемы эквивалентные выбывшему с иранского направления, и тем самым компенсировала дефицит для Турции»,

    - напоминает Фролов.

    Оценивать ситуацию с катарским газом сложно, так как до конца не ясно о каких разрушениях идет речь, и даже заявление Катара не проливает на это свет, говорит эксперт. «Потому что в Катаре, кроме производств, эксплуатирующихся до начала конфликта, были производства, которые планировали ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года, а также строящиеся мощности, которые должны были запускать в работу в течение следующих трех лет. Катар планировал увеличить поставки газа на мировой рынок примерно в полтора раза», - объясняет Александр Фролов.

    Поэтому если Катар лишается 17% мощностей по экспорту СПГ, которые были до конфликта, но ситуация не касается того экспорта, который ожидался в рамках новых проектов, то это не такая страшная история, как может показаться на первый взгляд.

    Однако уход катарского газа с мирового рынка еще раньше ударил по нему. Порядка 80% своего газа Катар поставлял в Азию, и эти поставки уже несколько недель перекрыты из-за Ормузского пролива.

    Для ЕС Катар не самый главный поставщик газа - Россия в прошлом году поставила сильно больше СПГ туда, но все равно важный. Более того, газовый рынок стал глобальным. «Экономически газовые рынки Азии и Европы связаны. Если с азиатского рынка ушел катарский СПГ, то там растет цена и туда приходит СПГ, который раньше направлялся в Европу. И теперь Европе приходится поднимать цену, чтобы удержать эти объемы у себя», - говорит Юшков.

    Именно поэтому цены на газ в ЕС выросли еще после первой остановки катарского газа из-за блокировки пролива с 400 до выше 630 долларов за баррель. А на фоне новых атак на Катар цены увеличились до более 800 долларов за баррель.

    «Важно, что катарский СПГ не просто ушел с европейского рынка на азиатский, а что этих объемов больше в принципе нет на рынке. Жесткая конкуренция между азиатскими и европейскими рынками за оставшийся СПГ поднимает цены на газ. Удар по катарским СПГ-заводам означает, что даже когда откроется Ормузский пролив СПГ из Персидского залива все равно не сможет выйти на рынок в полном объеме. Значит дефицит и высокие цены будут оставаться еще долго. Сейчас Катар говорит о выводе 17% экспорта на три-пять лет, и это только один удар. А что если и дальше будут продолжаться атаки, и вынесут вообще всю СПГ-индустрию Катара?», - говорит Юшков.

    Эксперт замечает интересное совпадение, которое сейчас становится основой для конспирологических версий.

    «Катар производит в год примерно 110 млн тонн СПГ, а суммарная мощность СПГ-заводов в США, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие пять лет ровно те же самые - 110-115 млн тонн. Получается, что если убрать Катар с рынка, то появится рынок сбыта для новых СПГ-заводов в США. Вот такое забавное совпадение.

    На вряд ли американцы продумали настолько шагов вперед, чтобы убрать Катар. Но США не страдают от нынешнего скачка цен, наоборот, американский СПГ выигрывает от удорожания на экспортным рынках», - говорит эксперт ФНЭБ.

    В целом ситуация на газовом рынке ЕС сейчас идет по пути повторения кризиса 2021-2022 годов. «Мы вполне можем увидеть цены и выше 1000 долларов за баррель, а там уже все равно, сколько будет стоить газ - 1500, 2000 или 3000 долларов за тысячу кубометров. В любом случае будет сокращение объемов потребления особенно в промышленном секторе, потому что европейские товары становятся не конкурентоспособными на глобальном рынке. Стоимость энергии закладывается в себестоимость конечной продукции. А у нас есть американский рынок, где по-прежнему тысяча кубометров стоит 180-200 долларов, и есть европейские рынок, где уже сейчас тысяча кубометров стоит 800 долларов и может вырасти за 1000 долларов. В Европе снова начнутся закрываться производства и заводы, как в 2022 году, чтобы продержаться», - говорит Юшков.

    Единственное, что в прошлый раз потребление газа упала на 100 млрд кубов, но с тех пор оно так и не восстановилось до уровня 2021 года, поэтому на этот раз такого глубокого падения уже не будет, добавляет эксперт.

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине.

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном

    В ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Это не только вызвало новый рост цен на газ в мире, но и показало, что страны Персидского залива больше не могут чувствовать себя в безопасности, помогая США. Дальнейшая эскалация конфликта невыгодна никому, включая Вашингтон. Однако Америка сейчас не может завершить операцию, не потеряв лица. Как будет развиваться ситуация дальше и кто выйдет победителем? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

