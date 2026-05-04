  • Новость часаМинобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дагестану обновили модель управления
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
    Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским
    Полиция ФРГ задержала наехавшего на людей в центре Лейпцига водителя
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    9 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    16 комментариев
    4 мая 2026, 21:15 • Новости дня

    Минобороны сообщило о перехвате 114 беспилотников над Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами, включая Московский регион.

    Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    «4 мая т. г. в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона», – отметили в ведомстве

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву.

    Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа.

    В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще семь человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан», получили ранения.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    Комментарии (62)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (31)
    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    Комментарии (35)
    4 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» стартует эксперимент с мобильными аптеками для сёл

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о розничной торговле лекарствами передвижными аптеками в отдаленных населенных пунктах, разработанный партией «Единая Россия»

    Пилотный проект охватит 11 регионов страны и будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Единая Россия» системно и поэтапно решает проблему лекарственного обеспечения, доступности лекарственной помощи в малых населенных пунктах, заявил зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев. По его словам, партия планирует контролировать ход эксперимента все три года для оценки его эффективности и возможного внедрения на постоянной основе.

    Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители сел получат возможность заказывать препараты через службу заказа, а отпуск медикаментов будет осуществлять квалифицированный фармацевт, который также сможет предоставить профессиональную консультацию.

    Ранее Госдума уже приняла закон, упрощающий продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что улучшило ситуацию в десятках тысяч сел. Кроме того, в 2024 году участковым больницам разрешили продавать медикаменты в местах, где отсутствуют стационарные аптеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с передвижными аптеками. Розничная торговля лекарствами в таком формате продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны

    Yle: Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к границе России

    В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны
    @ ADAM IHSE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия не стала сбивать дроны, пересекшие границу страны, из-за их близости к российской границе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на пресс-службу финских сил обороны.

    «В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства», – приводит Yle заявление ведомства, передает РИА «Новости».

    Yle отмечает, что финские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства, однако никаких попыток уничтожить беспилотники предпринято не было.

    Накануне минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    Финский депутат предупредил о возможном росте числа вторжений БПЛА в страну.

    Комментарии (8)
    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    Военкоры показали фото истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения

    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С
    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

    Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам

    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил, что поддерживает атаки Киева на портовую инфраструктуру России в Балтийском регионе, назвав их «самообороной»

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

    «Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

    Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

    В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

    Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти стали присваивать гражданство детям россиян в консульствах по «праву почвы», несмотря на дипломатический статус их родителей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».

    Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.

    По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.

    «Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.

    Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков в феврале сообщал о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию. NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.


    Комментарии (19)
    4 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский президент Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

    По его словам, Грузия выступает за сохранение «исторической дружбы» с Украиной и ее народом. Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран Андрей Сибига и Мака Бочоришвили.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».

    Комментарии (8)
    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    Комментарии (9)
    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского

    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (3)
    Главное
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    Беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме
    США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе
    В Берлине запрещают 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты на военных мемориалах
    Названа дата начала отключения отопления в Москве
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации