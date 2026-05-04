Минобороны сообщило о перехвате 114 беспилотников над Россией
Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«4 мая т. г. в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона», – отметили в ведомстве
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа.
В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще семь человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан», получили ранения.