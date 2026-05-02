Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили шесть дронов над территорией региона. БПЛА были уничтожены и подавлены в районах Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны, сообщил Воробьев в «Максе».

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.

В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов продолжают работу экстренные оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 20.00 мск расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России, в том числе над Московским регионом.