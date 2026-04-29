МИД заявил о серьезных испытаниях для ДНЯО

Tекст: Ольга Иванова

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) столкнулся с серьезными вызовами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

«Договор подвергается серьезным испытаниям на прочность», – подчеркнул дипломат во время своего выступления в ООН. По его словам, текущее состояние глобального режима нераспространения ядерного арсенала вызывает обоснованную тревогу у мирового сообщества.

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Москва в полном объеме соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках соглашения. Россия остается приверженной духу и букве ДНЯО, а также активно выступает за его дальнейшее укрепление на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран «ядерной пятерки» запланировали экспертные консультации на полях обзорной конференции по ДНЯО.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал агрессию США и Израиля против Ирана угрозой для режима нераспространения ядерного оружия.

Российское внешнеполитическое ведомство назначило Андрея Белоусова послом по особым поручениям для курирования данного обзорного процесса.