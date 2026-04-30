В России вступил в силу новый ГОСТ на маникюр
В стране начали действовать новые государственные стандарты оказания услуг маникюра и педикюра, детально регламентирующие время и последовательность процедур.
Новые требования к ногтевому сервису в России вступили в силу 30 апреля, передает РИА «Новости». Документ подробно описывает правила оказания услуг маникюра и педикюра в салонах красоты.
«В ГОСТ добавлены некоторые термины, которые не были озвучены ранее. Например, дается понятие карты типовых технологических процессов, протокол визитов клиента с указанием состояния ногтей, некоторых материалов и веществ. Все это позволяет более точно определить, какие именно услуги были оказаны клиенту», – рассказала доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Райкова.
Стандарт устанавливает временные рамки для различных процедур. На классический маникюр отводится от 45 до 60 минут, а моделирование искусственных ногтей гелем займет от 70 до 150 минут. Выравнивание натуральных ногтей потребует 70-90 минут.
Документ также регламентирует последовательность действий мастера при выравнивании ногтей: очистка, нанесение грунтовки и базы, затем тонкий слой геля, опиливание и шлифовка. На финальном этапе наносится закрепляющий гель и увлажняется кутикула. По словам Райковой, главное отличие нового стандарта заключается в детальном описании всех операций.
