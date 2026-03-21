В России разработали новый ГОСТ на бритвы

В России приняли обновленный ГОСТ для бритв

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обновленный ГОСТ на бритвы вступит в силу с 1 мая 2026 года. В пресс-службе Росстандарта сообщили ТАСС, что новый документ заменит стандарт, который действовал более 20 лет, чтобы систематизировать и унифицировать требования к современным бритвенным системам.

Новый стандарт распространяется на безопасные бритвы для влажного бритья и их составные элементы: ручки-держатели, лезвия, кассеты, а также аксессуары для удобства эксплуатации и приспособления для защиты от порезов и соединения частей. В документе уточняется, что не будет единой конструкции для всех бритвенных систем, однако основное требование – безопасность использования.

В Росстандарте отметили: «Бритвы должны быть эргономичными, их конструкция должна обеспечивать надежное положение в пальцах руки и точно направляться движением». Отдельно подчеркивается, что кассеты должны быть надежно зафиксированы, а фиксирующие элементы – работать безотказно. Торцы заточенных лезвий не должны выступать за пределы кассеты.

Стандарт также предусматривает, что бритвенные системы должны быть механически прочными и устойчивыми к воздействию слабощелочной среды и повышенной влажности, а лезвия и кассеты должны сохранять эксплуатационные свойства. Предусмотрена возможность нанесения на бритвы полосок со смазывающим или косметическим составом для улучшения скольжения. Детали бритвенных систем должны быть взаимозаменяемы между изделиями одного производителя.

В Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ будет применяться исключительно на добровольной основе.

Ранее Россия приняла межгосударственный стандарт на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. До этого стало известно, что в стране появится отдельный национальный стандарт, который будет регулировать качество и производство отечественных игристых напитков.

А с 1 января 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на творог с уточненными нормами жира, белка, влаги и кислотности .



