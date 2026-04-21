Грушко: ЕС дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека
Ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян является примером дискриминации по национальному признаку, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Он подчеркнул, что от подобных действий европейских чиновников страдают прежде всего обычные граждане. По словам Грушко, заявления представителей европейских институтов о передовом характере их цивилизации на практике расходятся с реальными делами. Замглавы МИД России отметил, что Евросоюз окончательно «дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество выданных многократных шенгенских виз для туристов из России снизилось на 90% по сравнению с прошлым годом. Председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма Андрей Максимов назвал страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польшу и Чехию государствами с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России.
В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде.