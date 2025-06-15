14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
Фицо призвал решить газовый вопрос до обсуждения антироссийских санкций
Премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до решения проблемы возможной остановки поставок российского газа, передает ТАСС.
Он отметил, что поручил министру иностранных дел Словакии обратиться к коллегам в ЕС с просьбой не обсуждать санкции в предстоящую среду, пока не будет найдено решение по газу.
Фицо предупредил, что прекращение поставок российского газа может привести к ущербу для Словакии на сумму около 1 млрд евро, поскольку стране придется закупать газ по более высоким ценам. Кроме того, Словакии может грозить штраф в размере 20 млрд евро по решению международного арбитража, если «Газпром» взыщет компенсацию за нарушение контрактов.
Он также подчеркнул, что настаивает на сохранении поставок в страну российской нефти и ядерного топлива, назвав предложения о прекращении импорта этих ресурсов абсолютно неприемлемыми.
Премьер Словакии жестко раскритиковал позицию Евросоюза по Украине и санкциям против России, отметив, что ЕС поддерживает войну на Украине и проявляет двойные стандарты в отношении конфликтов в других регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.
Франция и Бельгия отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.
Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%.