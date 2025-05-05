Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа России

Tекст: Ольга Иванова

Европейская комиссия подготовит предложение о полном запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, пишет Bloomberg. Новый пакет мер планируют обнародовать в июне, а запрет должен вступить в силу к концу 2027 года.

По данным агентства, для ограничения зависимости ЕС намерен запретить все новые контракты на покупку российского газа, а также сделки на спотовом рынке, которые составляют примерно треть текущих объемов. Эти меры должны вступить в силу уже к концу 2025 года.

Эксперты отмечают, что большая часть российского сжиженного природного газа приобретается по долгосрочным контрактам с жесткими условиями обязательной покупки. Отказаться от них будет сложно, поэтому плановые ограничения охватят и такие соглашения.

В качестве альтернативных поставщиков ЕС рассматривает США, Катар, Канаду и страны Африки. Переговоры по увеличению поставок из США ведутся в рамках торговых соглашений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года, Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.