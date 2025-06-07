  • Новость часаСредства ПВО сбили девять украинских беспилотников в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль вооружает Европу против России
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Депутат назвал жалобу Зеленского на военный ответ РФ «крокодильими слезами»
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Маск оценил шутку Медведева
    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Лучший памятник Пушкину

    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    26 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    5 комментариев
    7 июня 2025, 11:45 • Видео

    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Главное
    NYT заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных
    Маск заявил о необходимости создать в США новую политическую партию
    В Турции в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро

    Китай может обрушить мировой автопром

    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

    Перейти в раздел

    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия признана мировым злом

    Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации