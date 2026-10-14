В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»

Tекст: Игорь Иножарский

В Гамбурге начался процесс над украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море в сентябре 2022 года; на заседании он проходит под обозначением Сергей К. из-за норм германской защиты данных, пишет The Guardian.

По версии прокуратуры, офицер украинских сил спецназначения выступал пособником военных преступлений, атаковав гражданскую инфраструктуру, устроив взрыв и повредив имущество, а также нарушив работу коммунальных служб. Кузнецову вменяют подготовку и подрыв не менее четырех зарядов весом до 27 кг каждый на глубине около 80 м у датского острова Борнхольм; следствие считает, что в операции участвовали еще шесть человек, включая четырех водолазов, специалиста по взрывчатке и капитана арендованной яхты.

Следователи указывают, что преступники использовали яхту и взрывчатку с таймерами, а Кузнецов в момент подрыва, согласно его военному удостоверению, находился на действительной службе. В июле немецкая прокуратура обвинила украинские «государственные структуры» в заказе атаки, заявив: «Целью было навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам и не позволить России использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий». Киев и сам Кузнецов отвергают причастность к диверсии.

Подрывы 26 сентября 2022 года сильно повредили «Северный поток – 1», который до августа того же года был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а также затронули «Северный поток – 2», готовый к запуску, но так и не введенный в эксплуатацию. Немецкое правительство, осознавая политическую чувствительность того, что союзник обвиняется в атаке на инфраструктуру другой союзной страны, уклоняется от комментариев по поводу процесса.

Кузнецова задержали в августе 2025 года во время семейного отпуска в Италии, куда он прибыл по поддельному паспорту; местная полиция сообщила, что он сдался без сопротивления, а в ноябре его экстрадировали в Германию. Другой подозреваемый, украинец Владимир Журавлев, монтажник кондиционеров и дайвер-любитель, был арестован в Хорватии по европейскому ордеру, сейчас он добивается убежища и оспаривает выдачу, отрицая участие в диверсии.

Попытка Газпрома, владеющего «Северным потоком – 2», выступить в процессе в качестве сопотерпевшего была отклонена судом, который признал, что хотя ремонт газопроводов обойдется дорого, их восстановление экономически возможно. Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за сближение с Москвой и набирающая популярность, использует дело о подрыве «Северных потоков» для требований прекратить помощь Киеву и возобновить поставки дешевого российского газа в Германию.

По данным издания, Кузнецов намерен сохранить право не давать показания; его защита собирается представить заверенные показания двух командиров, подтверждающих, что офицер не имеет права раскрывать детали своих действий как военнослужащий. В Высшем земельном суде Гамбурга назначены 16 заседаний до 17 декабря, ожидается продолжение слушаний в январе и феврале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток». В четверг представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в нежелании полноценно расследовать диверсию на этих газопроводах и передавать данные России. В апреле 2026 года газета WSJ со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский устно согласовал операцию по подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.