Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине
Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.
Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».
«Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.
Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.
Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.
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