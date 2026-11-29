Глава «АрселорМиттал Кривой Рог» Лонгобардо рассказал об остановке завода

Tекст: Антон Антонов

По словам Лонгобардо, решение остановить работу меткомбината в Кривом Роге приняли в сентябре после ракетных ударов, повредивших две действующие доменные печи, которые он назвал «сердцем нашего производства горячего металла», завод, по данным компании, получил удары 19 баллистических ракет, пишет Financial Times.

Полная остановка завода стала сложной технической задачей, так как на предприятии реализован полный цикл от добычи руды до выпуска стали, а основное оборудование работает круглосуточно и не может быть быстро выключено без риска поломок: оценивается ущерб доменным печам, коксовые батареи в течение нескольких недель охлаждают, тысячи километров труб осушают и продувают азотом, а машины должны покрыть специальной смазкой, чтобы пережить зимние холода.

По оценке Лонгобардо, процесс консервации займет время до декабря, после чего для поддержания объекта понадобится около 1,5 тыс. работников, остальные 11 тыс. активных сотрудников отправят домой с сохранением двух третей зарплаты; топ-менеджер признал, что после года «холодной» остановки для перезапуска потребуются значительные инвестиции, возрастут риски оттока квалифицированного персонала, при этом отрасль страдает от роста цен на электроэнергию, потери дешевого угля на территориях под контролем России и длительного падения металлургии с 2014 года.

«Речь идёт не только о бомбардировке, но и о прибыльности [сталелитейного] бизнеса», – сказал Лонгобардо.

«При отсутствии изменений будущего нет», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель украинской консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислав Зинченко предрек появление на Украине «городов-зомби» из-за массового закрытия металлургических предприятий.

В четверг глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кривом Роге в результате удара.

В прошлом месяце Криворожский горсовет попросил владельца ArcelorMittal пересмотреть планы консервации металлургического завода в Кривом Роге.