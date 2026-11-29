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На Украине предрекли появление «городов-зомби» из-за кризиса в металлургии
Массовое закрытие сталелитейных предприятий на Украине из-за российских ударов способно привести к оттоку населения и появлению «городов-зомби», заявил руководитель украинской консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислав Зинченко.
Кризис в сталелитейной промышленности грозит серьезными демографическими и экономическими последствиями для целого ряда населенных пунктов, пишет Financial Times.
«Каскадные закрытия могут вынудить людей покинуть регионы, в которых производили сталь, и создать «города-зомби», – сказал Зинченко.
Эксперт добавил, что закрытие комбинатов и связанных с ними предприятий лишит многие области значительной части рабочих мест. При подобном развитии событий жители этих регионов полностью утратят стимулы оставаться на прежнем месте жительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о параличе украинской экономики.
В прошлом месяце кризис сталелитейной промышленности на Украине назвали настоящим кошмаром для государственного бюджета.
В сентябре металлургическая отрасль страны остановилась после вынужденного прекращения работы крупнейших комбинатов в Запорожье и Кривом Роге.