Tекст: Дмитрий Зубарев

«Думаю, что ситуация стала еще хуже, мы должны бороться за православие. Прежде всего люди, которые понимают и могут повести за собой народ», – заявил Кустурица РИА «Новости».

Режиссер добавил, что православная церковь на Украине находится во все более тяжелом положении. «Мы не должны на это просто смотреть, надо помогать», – отметил он.

В 2024 году Кустурица стал одним из героев и соавторов документального фильма Йована Марковича «Люди Христовы. Наше время», посвященного гонениям на УПЦ со стороны киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков сообщил о задержаниях священников УПЦ сотрудниками украинских военкоматов во время богослужений.

Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил о нахождении в украинских изоляторах свыше 200 священников УПЦ.

Также адвокат Никита Чекман сообщил о попытке силового захвата храма преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре.