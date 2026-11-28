Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
ГОСТ на услуги парикмахерских для детей ввели в России
В России с 1 декабря ввели ГОСТ на услуги детских парикмахерских
С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу ГОСТ, регулирующий услуги парикмахерских для детей от одного года до 14 лет.
Согласно документу, услуги для детей включают уход за волосами, маникюр и педикюр без режущих процедур, временные переводные татуировки, прокол ушей и спа-программы, передает ТАСС.
В парикмахерских запрещены химические завивки, постоянное окрашивание, косметический татуаж и пирсинг. Услуги должны оказываться с использованием детской косметики без сильных ароматизаторов.
Кроме того, в детских парикмахерских могут быть организованы игровые комнаты, а услуги для детей до 10 лет должны оказываться в присутствии родителей или законных представителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор предложил увеличить продолжительность дневного сна для детей в детских садах до трех часов.
Также Росстандарт утвердил ГОСТ на веганскую косметику.
Кроме того, в России утвердили комплексные требования по безопасности для тюбинговых горок.