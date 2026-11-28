МВД: Динамику роста киберпреступлений в России удалось переломить в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Киберпреступность сегодня – одна из самых динамично развивающихся форм противоправной деятельности. За период с 2020 по 2025 год ежегодный прирост регистрируемых преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий составлял более 30%», – заявили в пресс-центре ведомства, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что такого результата удалось достичь благодаря мерам адаптации законодательства, внедрению различных антифрод-мер по противодействию незаконному использованию ИКТ и выводу похищенных средств.

Также важную роль сыграла профилактическая и просветительская работа с населением. В ведомстве уточнили, что по итогам 2025 года количество киберпреступлений сократилось на 12%, а в 2026 году снижение продолжилось – более чем на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности сообщила о снижении числа IT-преступлений в России почти на треть за девять месяцев 2026 года.

Также в МВД заявили об увеличении на 30% количества вовлеченных в киберпреступления подростков с начала года.

Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали почти 3 тыс. нарушений закона, связанных с опасным компьютерным софтом, за первое полугодие.