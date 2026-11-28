Силы ПВО уничтожили 120 беспилотников ВСУ над Калужской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 120 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов», – написал губернатор в своем канале в MAX.

По его словам, в результате падения обломков на окраине Калуги повреждены кровля и остекление дачного дома. «На местах работают оперативные группы», – добавил он.

Пострадавших в результате атаки нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Калужской областью.

Во вторник средства ПВО за вечер понедельника и в ночь на вторник ликвидировали 60 беспилотников над регионом.

Ранее за вечер и ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области.