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Над Калужской областью за ночь сбили 120 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 120 беспилотников ВСУ над Калужской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 120 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов», – написал губернатор в своем канале в MAX.
По его словам, в результате падения обломков на окраине Калуги повреждены кровля и остекление дачного дома. «На местах работают оперативные группы», – добавил он.
Пострадавших в результате атаки нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Калужской областью.
Во вторник средства ПВО за вечер понедельника и в ночь на вторник ликвидировали 60 беспилотников над регионом.
Ранее за вечер и ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области.