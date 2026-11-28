Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Россияне выразили готовность потратить любые деньги на мечту матери
Две трети россиян согласились потратить любые деньги на мечту матери
При наличии необходимых средств 67% граждан России не стали бы ограничивать себя в расходах ради исполнения мечты мамы, выяснили аналитики всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».
Согласно результатам исследования, еще 18% респондентов готовы выделить на исполнение желаний мамы от 500 тыс. до 1 млн рублей, 10% – от 100 до 500 тыс. рублей, а 5% – не более 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Национальной Лотереи».
В случае крупного лотерейного выигрыша треть участников опроса направили бы деньги на ремонт и улучшение жилищных условий матери. Около 23% опрошенных потратили бы средства на качественный отдых и заботу о здоровье, 17% – на помощь в обретении финансовой независимости.
Отправить маму в путешествие хотели бы 10% россиян, исполнить личное желание – 9%. Кроме того, аналитики выяснили отношение граждан к нефинансовым подаркам. Так, 29% респондентов назвали главным подарком заботу о здоровье, 22% – совместное время, а материальную помощь выбрали лишь 19%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Российский союз туриндустрии сообщил о росте спроса на бронирование отелей перед Днем матери.
Ранее граждане рассказали о планах потратить крупные суммы на кругосветные путешествия и погашение ипотеки.
Также победители лотерей самым популярным способом расходования выигрыша назвали покупку или ремонт недвижимости.