Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Росатом заявил о перспективах добычи редких металлов в Таджикистане
Росатом заинтересовался добычей редких металлов в Таджикистане
Россия рассматривает возможности сотрудничества с Таджикистаном по изучению недр республики, заявил первый заместитель генерального директора компании «Росатом недра» Алексей Шеметов.
Главный интерес для Москвы представляют месторождения тяжелой группы редкоземельных металлов. Об этом Шеметов рассказал на полях Международного горно-металлургического форума в Душанбе, передает ТАСС.
«Минеральная база Республики Таджикистан еще недостаточно изучена, и на самом деле здесь в недрах хранится достаточно большой объем именно редких металлов, на которые сегодня так или иначе спрос в мире растет», – сказал Шеметов.
Он отметил, что в республике могут быть использованы компетенции горнорудного дивизиона России. В частности, речь идет об институте «ВНИПИпромтехнологии», который выступает наследником архивов по изучению урана и других минералов в Таджикистане.
Сотрудничество планируется начать с геологической разведки и определения кондиций месторождений. В дальнейшем возможно создание совместных предприятий по добыче. Всего в Таджикистане выявлено 800 месторождений, страна обладает запасами стратегических ресурсов, критически важных для Китая, Евросоюза и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр республики Кохир Расулзода пригласил иностранных инвесторов к освоению месторождений стратегических металлов.
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами.
Ранее министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума сообщил о заинтересованности Душанбе в совместном изучении и добыче ресурсов на нефтегазовых месторождениях.