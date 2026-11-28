Росатом заинтересовался добычей редких металлов в Таджикистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный интерес для Москвы представляют месторождения тяжелой группы редкоземельных металлов. Об этом Шеметов рассказал на полях Международного горно-металлургического форума в Душанбе, передает ТАСС.

«Минеральная база Республики Таджикистан еще недостаточно изучена, и на самом деле здесь в недрах хранится достаточно большой объем именно редких металлов, на которые сегодня так или иначе спрос в мире растет», – сказал Шеметов.

Он отметил, что в республике могут быть использованы компетенции горнорудного дивизиона России. В частности, речь идет об институте «ВНИПИпромтехнологии», который выступает наследником архивов по изучению урана и других минералов в Таджикистане.

Сотрудничество планируется начать с геологической разведки и определения кондиций месторождений. В дальнейшем возможно создание совместных предприятий по добыче. Всего в Таджикистане выявлено 800 месторождений, страна обладает запасами стратегических ресурсов, критически важных для Китая, Евросоюза и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр республики Кохир Расулзода пригласил иностранных инвесторов к освоению месторождений стратегических металлов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума сообщил о заинтересованности Душанбе в совместном изучении и добыче ресурсов на нефтегазовых месторождениях.