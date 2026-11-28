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Беженец из Константиновки рассказал об убийстве ребенка боевиком ВСУ
Беженец из Константиновки Шабанов рассказал об убийстве ребенка боевиком ВСУ
Боевик Вооруженных сил Украины с позывным Змей признался в убийстве девятилетнего мальчика за передачу информации об украинских позициях, рассказал беженец из Константиновки Андрей Шабанов.
«Он начал рассказывать, что застрелил, что пришлось застрелить девятилетнего мальчика, потому что он сдавал украинские позиции», – заявил Шабанов, передает РИА «Новости».
По словам беженца, украинский военный сообщил, что убийство произошло в микрорайоне «Квартал» недалеко от железнодорожного вокзала Константиновки.
Константиновка расположена на севере ДНР в 55 км от Донецка. До начала боев город насчитывал почти 80 тыс. жителей и был транзитным железнодорожным узлом с рядом металлургических, химических и пищевых предприятий. В июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эвакуированный мирный житель Богдан Балык заявил о тяжелом положении остающихся в Константиновке людей из-за атак украинских дронов и нехватки продовольствия.
Также вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала об обмане ее семьи украинскими военными при эвакуации.
Кроме того, беженец из Алексеево-Дружковки сообщил об убийствах мирных жителей украинскими солдатами.