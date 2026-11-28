Беженец из Константиновки Шабанов рассказал об убийстве ребенка боевиком ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Он начал рассказывать, что застрелил, что пришлось застрелить девятилетнего мальчика, потому что он сдавал украинские позиции», – заявил Шабанов, передает РИА «Новости».

По словам беженца, украинский военный сообщил, что убийство произошло в микрорайоне «Квартал» недалеко от железнодорожного вокзала Константиновки.

Константиновка расположена на севере ДНР в 55 км от Донецка. До начала боев город насчитывал почти 80 тыс. жителей и был транзитным железнодорожным узлом с рядом металлургических, химических и пищевых предприятий. В июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эвакуированный мирный житель Богдан Балык заявил о тяжелом положении остающихся в Константиновке людей из-за атак украинских дронов и нехватки продовольствия.

Также вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала об обмане ее семьи украинскими военными при эвакуации.

Кроме того, беженец из Алексеево-Дружковки сообщил об убийствах мирных жителей украинскими солдатами.