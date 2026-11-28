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Минэкономразвития сообщило о планах запустить поезд из Пакистана в Россию
Пакистан пообещал отправить первый поезд в Россию до конца 2026 года
Исламабад пообещал подготовить условия для отправки первого контейнерного поезда в Россию до конца года, сообщил представитель Минэкономразвития в Пакистане Никита Бузанов.
«Пакистанские партнеры обещают подготовить все необходимые нюансы для проезда поезда до конца года. Договорная база между «РЖД Логистикой» и Пакистанскими железными дорогами уже создана», – заявил Бузанов ТАСС.
Состав пройдет по маршруту международного транспортного коридора Север – Юг через Иран, Туркменистан и Казахстан.
По словам представителя Минэкономразвития, запуск проекта неоднократно переносился из-за обострения обстановки в регионе, неудовлетворительных технических условий маршрута и сложностей с формированием грузовой базы. Стороны планируют сделать пилотный рейс регулярным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года.
Во вторник посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.
Ранее министр энергетики Пакистана Аваис Легари сообщил об ожидаемом начале прямого железнодорожного сообщения с Россией.